Aralık 2021'den bu yana bir ilk! Bitcoin'in fiyatı, 50 bin doları aştı En fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin'in değeri yükselmeye devam ediyor. Spot Bitcoin EFT'si, büyük merkez bankalarının faiz düşüreceğine dair beklenti, Çin'de para politikasının yükselmesi ve para biriminin yarılama sürecine girmesi değerini artıran önemli üç etken olarak öne çıkıyor.

AA

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onayladı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatının artıran etki, ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesi oldu.

Merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'in değerine değer katıyor.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Çin'de gevşeyen para politikası da Bitcoin'in fiyatındaki yükselişin bir başka nedeni olarak gösteriliyor.

Bitcoin, artış hızını artırırken son 24 saatte de yüzde 3,8'den fazla değer kazandı.

Kripto para birimi, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doların üzerinde işlem görüyor.

50 bin 195 dolarda

Bugün TSİ 20.30 itibarıyla 50 bin 195 dolardan işlem gören Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.

Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 17,4'ü aştı.

Para birimi, Ekim 2023'ten bu yana ise yüzde 80'den fazla değer kazandı

Kripto para piyasası 1,8 trilyon doları geçti

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2,3 artarak 1 trilyon 850 milyar doları aştı.

Rekor: 68 bin 990 dolar

Ancak Bitcoin, Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor. Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Ethereum

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,4 değer kazanarak 2 bin 606 dolar seviyesine ulaştı.

Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Bitcoin'in değerini artıran 4 neden:

-ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda, 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusu 11 Ocak'ta onaylandı.

-Merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler.

-Nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) sürecinin yaklaşması.

-Çin'de gevşeyen para politikası.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)