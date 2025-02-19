Aralık ayına ait kısa vadeli dış borç stoku açıklandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku aralıkta, bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 172,3 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 221,3 milyar dolar oldu.

14 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Kısa vadeli dış borç stoku bir önceki ay 232,7 milyar dolar düzeyindeydi. Böylelikle kısa vadeli dış borç, 14 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,7 azalarak 74,3 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 3,8 gerileyerek 34,8 milyar dolara indi.

BANKALARIN YURT DIŞINDAN KULLANDIĞI KISA VADELİ BORÇLAR

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 16,8 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 0,4 azalışla 18,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı da yüzde 0,4 azalarak 18,6 milyar dolara gerilerken, TL cinsinden mevduatları yüzde 0,5 düşerek 20,2 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarak 63,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN TİCARİ KREDİLER

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 5,1 artarak 59,4 milyar dolar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 7,4 azalarak 3,8 milyar dolara geriledi.

DÖVİZ KOMPOZİSYONU

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 48,3'ü dolar, yüzde 19,6'sı euro, yüzde 16,4'ü TL ve yüzde 15,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

STOKTAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Aralık itibarıyla kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, Merkez Bankası ile genel hükümetin toplam yükümlülükleri 2023'e göre azalış gösterirken, bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülükleri arttı.