Halkbank’tan ABD’deki dava sürecine ilişkin yeni açıklama

ABD'deki yaklaşık 9 yıldır süren dava sonuçlandı..

ABD Adalet Bakanlığı ve Halkbank arasındaki ceza davasında uzlaşmaya varıldı.

Karar sonrası Halkbank'tan yeni bir açıklama daha geldi.

ABD'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde görüşülerek yürürlüğe girdi.

HALKBANK'TAN AÇIKLAMA

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında ifadelere yer verildi:

ABD'de Bankamıza karşı açılan ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Bankamız arasında imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde bugün görüşülmüş ve yürürlüğe girmiştir.



Bahse konu anlaşma hem ABD Adalet Bakanlığı hem de Banka üzerinde bağlayıcıdır.