Aralık inşaat maliyet endeksi açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin inşaat maliyet endekslerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi Aralık 2024'te, aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 34,27 artış kaydetti.

Buna göre, endeks Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,27 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,41, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı.

Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 26,18, işçilik endeksi yüzde 54,35 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 0,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,67 yükseliş kaydetti.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,4, işçilik endeksi yüzde 1,18 arttı.

İŞÇİLİK BİR YILDA YÜZDE 53,38 ARTTI

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,81, işçilik endeksi yüzde 53,38 yükseldi.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 33 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Aralık 2024'te, bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33 artış gösterdi. Kasım 2024'e kıyasla malzeme endeksi yüzde 0,42, işçilik endeksi yüzde 1,69 artış sergiledi.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,27, işçilik endeksi yüzde 57,92 yükseliş kaydetti.