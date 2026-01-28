Arçelik’ten 'Akıllı yaşam endeksi' araştırması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arçelik, 12 ülkede Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması yürüttü.

tüketicilerin enerji maliyetleri karşısında daha bilinçli, tasarruf odaklı ve akıllı teknolojilere yöneldiğini ortaya koydu. Türkiye, akıllı ve enerji verimli cihazlara talebin en güçlü olduğu ülkeler arasında yer aldı.

Ev teknolojileri sektörünün öncü şirketi Arçelik, küresel ölçekte yürüttüğü Akıllı Yaşam Endeksi (Smart Living Index - SLI) Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. J.L. Partners iş birliğiyle 12 ülkede 6 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırma, tüketicilerin enerji verimliliği, akıllı ev teknolojileri ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına bakışını kapsamlı biçimde ortaya koydu.

Bulgular, enerji maliyetlerinin tüketicilerin günlük yaşamını doğrudan etkileyen en önemli çevresel kaygılardan biri haline geldiğini gösterdi.

ENERJİ MALİYETLERİ TÜKETİCİ GÜNDEMİNİN MERKEZİNDE

Araştırmaya göre, 12 ülkenin 8’inde enerji maliyetleri tüketiciler için günlük yaşamı en fazla etkileyen çevresel unsur olarak öne çıkıyor. Son 12 ayda her 10 tüketiciden 4’ü enerji verimliliğine geçmişe kıyasla daha fazla odaklandığını belirtirken, tüketicilerin yüzde 60’ı beyaz eşyalarında enerji tasarrufu modlarını aktif olarak kullandığını ifade ediyor.

“AKILLI” KAVRAMI TASARRUFLA TANIMLANIYOR

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, küresel ekonomik ve toplumsal gelişmelerin tüketicilerin ev teknolojilerinden beklentilerini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Bulgurlu, tüketicilerin yüzde 70’inden fazlasının “akıllı” kavramını karmaşık dijital özelliklerden ziyade enerji ve su tüketimini otomatik optimize eden çözümlerle tanımladığını belirterek, akıllı teknolojilerde somut faydanın ön plana çıktığını vurguladı.

TÜRKİYE AKILLI VE ENERJİ VERİMLİ CİHAZ TALEBİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmaya göre Türkiye, akıllı ve enerji verimli cihaz talebinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’de tüketicilerin yüzde 40’ından fazlası son 12 ayda enerji verimliliğine daha fazla odaklandığını belirtirken, yüzde 60’tan fazlası buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve kurutma makinelerinde enerji tasarrufu modlarını aktif olarak kullanıyor. Her 10 tüketiciden 8’i ise daha akıllı ve enerji verimli cihazlar talep ettiğini ifade ediyor.

AKILLI TEKNOLOJİLERDE GÜVEN VE FAYDA DENGESİ

Araştırma, akıllı ev teknolojilerine duyulan güvenin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Batı Avrupa ülkelerinde yapay zekâ destekli ev teknolojilerine tam güven duyanların oranı yüzde 20’ler seviyesinde kalırken, gelişen pazarlarda bu oran yüzde 35’in üzerine çıkıyor. Tüm pazarlarda tüketiciler, akıllı özelliklerden öncelikle enerji tasarrufu, kullanım kolaylığı ve maliyet avantajı bekliyor.

TÜRKİYE’DE SOMUT FAYDA ÖN PLANDA

Türkiye özelinde elde edilen bulgular, tüketicilerin akıllı ev teknolojilerine yaklaşımında yenilik algısından ziyade ihtiyaç ve maliyet odaklı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Tüketicilerin yüzde 98’i beyaz eşya tercihinde ürün kalitesi ve dayanıklılığını, yüzde 96’sı ise enerji verimliliğini temel kriter olarak görüyor. Enerji ve su tüketimini takip etme özelliği, Türkiye’de en faydalı akıllı özellik olarak öne çıkıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE AKILLI YAŞAM VURGUSU

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Arçelik’in yapay zekâ, akıllı sensörler ve veri analitiğiyle desteklenen çözümleriyle çevresel etkiyi azaltmayı hedeflediğini belirterek, “Yüksek performanstan ödün vermeden sürdürülebilir ve akıllı yaşam deneyimini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.