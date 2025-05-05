Ardahan Çiçek Balı'nın AB coğrafi işaret başvurusu için protokol imzalandı

İHA

Ardahan'ın en önemli doğal zenginliklerinden biri olan Ardahan Çiçek Balı, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili almak için önemli bir adım attı.

Bu kapsamda Ardahan'da bir tören gerçekleşti.

Törende, AB tescil sürecini başlatacak resmi protokol imzalandı.

SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

Böylece Ardahan Çiçek Balı'nın ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği değere kavuşması için AB Coğrafi işaret tescil süreci resmen başlatıldı.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kafkas Arı Konağı'nda imzalanan protokol ile Ardahan Çiçek Balı'nın hem korunması hem de ulusal ve uluslararası tanıtım ve pazarlanmasının sağlanması hedefleniyor.

ÖNEMLİ BİR AVANTAJ SAĞLAYACK

Başvurunun kabul edilmesi halinde Ardahan Çiçek Balı, Türkiye'nin AB tarafından tescillenmiş sayılı ürünleri arasına girerek hem bölgesel kalkınma hem de ihracat potansiyeli açısından önemli bir avantaj kazanacak.

KENDİNE ÖZGÜ AROMASI İLE TANINIYOR

Zengin florası, yüksek rakımı ve kimyasallardan uzak doğal yapısıyla Ardahan yaylalarında üretilen çiçek balı, kendine özgü aroması, rengi ve saflığı ile tanınıyor.

Bu eşsiz bal, bölgedeki yaylalarda doğal olarak yetişen yüzlerce çeşit kır çiçeğinden elde edilerek kendine has aroması, yoğun kıvamıyla dikkat çekiyor.

KAFKAS ARI IRKI BALIN KALİTESİNDE ÖNEMLİ BİR ETKEN

Balın kalitesinde en önemli etkenlerden birisi de Ardahan'ın gen merkezi olduğu, Ardahan ili ile özdeşleşmiş Kafkas arı ırkı (Apis mellifera caucasica).

Kafkas Arısı, uzun dili ve yüksek nektar toplama kapasitesi sayesinde zengin aromalı bal üretiminde önemli bir rol oynuyor.

EN VERİMLİ IRKLAR ARASINDA YER ALIYOR

Soğuk iklim şartlarına dayanıklı bu arı ırkı, hem bal verimi hem de bölge ekosistemine uyumu açısından en verimli arı ırkları arasında yer alıyor.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yürütülen başvuru sürecinin, önümüzdeki aylarda Avrupa Komisyonu'na sunulması bekleniyor.