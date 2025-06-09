Ardahan'da acıkan yılkı atları çevre yoluna çıktı

AA

Yılkı atları doğal ortamlarını yiyecek bulmak için terk etti ve kendilerini çevre yolunda buldu.

Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen yılkı atları nedeniyle ulaşım aksadı.

Doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak amacıyla Güney Çevre Yolu'na geldi.

ULAŞIM AKSADI

Yolun Gürçayır Mahallesi kavşağında otlamaya çalışan atlar, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Havanın kararmasının ardından yola inen atların bazıları taylarıyla dolaştı.

OTLADIKTAN SONRA GİTTİLER

Yılkı atları, bölgede otladıktan sonra gözden kayboldu.