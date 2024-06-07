Ardahan'da Kafkas arısı üreticilerine 140 organik kovan desteği Dünyada soğuğa en dayanıklı dört arı ırkından biri olan Kafkas arısının korunması ve geliştirilmesi için arıcılara 140 organik kovan ve gerekli malzemeler dağıtıldı.

AA & Ensonhaber

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ardahan Valiliğince kentteki arıcılığın geliştirilmesi ve ıslahı amacıyla uygulanan projeler kapsamında, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü'nde program düzenlendi.

13 üreticiye 140 organik kovan verildi

Kentte arıcılık yapan 13 üreticiye, 140 organik kovanın yanı sıra, arıcılıkta kullanılan maske, pantolon, eldiven, arıcı çantası, el demiri, körük ve arıcı fırçası gibi malzemeler ile her arıcıya 3 kilogram bezir yağı ve fırçası hibe olarak verildi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, arıcılığın kent için önemli yeri olduğunu belirterek, bu ve benzeri projelere destek olduklarını söyledi.

Coğrafi işaretli bal, kent ekonomisine katma değer sağlıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de Kafkas arısının gelişmesi ve yaygınlaşması için çalıştıklarını, bu gibi projelerle de işletmelerde coğrafi işaretli Ardahan çiçek balı satışının artacağını anlattı.

Organik ve coğrafi işaretli bal üretimi ile kentin ekonomisine katma değer sağlanacağını vurgulayan Cineviz, şunları söyledi: