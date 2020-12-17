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Arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı

Arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı

Fiyatların makul seviyede tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine izin verilmemesi için buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar kaldırıldı.