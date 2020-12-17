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Arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
Fiyatların makul seviyede tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine izin verilmemesi için buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar kaldırıldı.
- AA
- 17.12.2020 - 10:20
Buğday, arpa ve mısır için uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.
İthalat Rejimi ile ilgili ek karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
KORONAVİRÜS ETKİSİ
Karara göre; dünya genelinde yaşanılan koronavirüs salgını nedeniyle hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi kaldırıldı.
30 NİSAN 2021’E KADAR DEVAM EDECEK
Uygulama 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.