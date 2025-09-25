Artık 3 bin 500 kilogram ve altında olan araçlar kantara girecek

Ticari araç kullananlara kötü haber.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF), 3 bin 500 kilogram ve altında olan araçların denetimi hakkındaki genelgesi yayımlandı.

1 KASIM'DA YENİ UYGULAMAYA GEÇİLİYOR

Yeni yürürlüğe giren ve 1 Kasım 2025'te uygulamaya girecek olan bir uygulama var.

MUAFİYET KALDIRILIYOR

3 bin 500 kilogramın altında yer alan kamyonet, ruhsatlı açık kasa kamyonet ya da kapalı kasa panelvan araçların boş da olsa üzerlerinde yük de olsa kantara girme, denetim istasyonuna girme zorunluluğu yoktu.

Bu tür araçlara 2022'de muafiyet gelmişti ama bu muafiyet 1 Kasım itibarıyla kaldırılacak.

İSTİAP HADDİNE DİKKAT

Bu yeni yürürlüğe girecek yasa ile birlikte tanıma uyan transit panelvan, transit panelvanlar, kurye panelvanlar bu araçlar artık denetim istasyonuna girmek zorunda kalacağı için istiap haddine dikkat edecekler.

KANTARA GİRMEYEN VE FAZLA YÜKÜ OLAN ARAÇLARA CEZA

Kantara girmeyen araçlara 17 bin lira ceza var. Kantara girip de istiap haddini aştı iseniz onun da 4 bin 500 liradan başlayan ve 50 bin liraya varan cezası var.

GENELGEDE NE DİYOR?

Kamyonet sınıfı araçların sayısının fazla olması, Türkiye genelinde Karayolları Denetim İstasyonları girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşturmaması, kamyon, çekici, yarı römork/römork sınıfı araçların denetlenmesinde sorunlar yaşanmaması için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 12 Nisan 2022 tarih ve 120012 sayılı olurları ile azami yüklü ağırlığı 3 bin 500-Kg ve altında olan kamyonet ve panelvan cinsi araçlar ağırlık ve boyut kontrolüne zorunlu girişten muaf tutuldukları,

Ancak Karayolları Genel Müdürlüğüne yapılan sözlü ve yazılı şikayetler ile genel müdürlükçe yapılan tespitlerde bu muafiyetin suiistimal edildiği, kamyonet ve panelvanlara azami yüklü ağırlıklarının üzerinde yükleme yapıldığının gözlemlendiği,

Bu nedenle 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren azami yüklü ağırlığı 3 bin 500-Kg ve altında olan yük nakli yapan kamyonet ve panelvan cinsi araçların Karayolları Denetim İstasyonları personeli tarafından (bayrakçı personel) sondajlama usulü denetime alınarak ağırlık ve boyut denetimlerinin yapılacağı,

Denetim istasyonu personeli (bayrakçı) yönlendirmelerine uymayan, azami yüklü ağırlıklarının üzerinde veya uygunsuz yükleme yaptığı tespit edilenlere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65'inci maddesine göre Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenleneceği bildirilmiştir.