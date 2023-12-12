Artıştan en çok o etkilendi! Trabzon hasır bileziğinin fiyatı fırladı Altın fiyatları son dönemde kâr satışları ile düşüşe geçse de yine de çıktığı zirveye yakın seyrediyor. Altın fiyatları arttıkça özel üretim takıların değeri de yükseliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Altın fiyatları artınca coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziğinin fiyatı 250-350 bin lira seviyelerine fırladı.

Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar Trabzon hasır bileziğinin seti 110 bin TL civarlarında satılırken, bugün bu fiyat katlanarak 250-350 bin seviyelerine kadar yükseldi.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, 2023 yılında altın fiyatlarındaki artışla birlikte Trabzon Hasır Bileziği'ne talebin azaldığını dile getirdi.

"Trabzon hasır bileziğinde beklenen satış gerçekleşmedi"

Dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır Bileziği'nde gram altının yükselmesiyle birlikte beklenen satışı yapamadıklarını kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

Kuyumcular esnafı olarak 2023 yılı yaz mevsimi düğün sezonu olacağından hazırlıklarımızı son derece kuvvetli yapmıştık. Ancak özellikle Trabzon Hasır Bileziği konusunda beklediğimiz oranda satışlarımız gerçekleşmedi. Yatırımcı tarafından bakıldığında yılbaşında 1.400 TL seviyelerinde iken bugün 1.950-2 bine kadar rakamları oluştu. Dolayısıyla yatırımcı burada son derece kazanç elde etti. Bakıldığında yüzde 30 ila 50 arasında fark oluşmuştu. Bundan sonraki süreç 2024-2025 ve 2026 yıllarını değerlendirme yapınca her yıl hemen hemen yüzde 30 aşağıya düşmemekle beraber yüzde 60, kimi zaman yüzde 100'e varacak şekilde yukarı doğru gidebilir.

"Yatırımcı panik yapmasın"

O bakımdan yatırımcı hiç panik, hiç endişe içinde olmasın. Gün içerisinde 10-20-30 TL rakamlar oluşabilir asla panik havasında olmasın hala daha alım seviyesinde görülüyor. Bugünkü rakamlara bakılınca 1.940 seviyesinde işlem görmektedir. Yatırımcı yine bu rakamlarda alabilir ancak uzun vadede beklemek suretiyle.

Gram altın fiyatının 2 bin 400 liralara tırmanma beklentisi

Önümüzdeki yıl gram altın fiyatının 2 bin 400’lere tırmanacağını tahmin ettiklerini kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

2024 yılında rakam olarak iki bin 300, iki 400 özellikle ONS bekliyorum. Bu neyi ifade eder, doların da 30 -35 bin bandında olabileceğini ön görüyorum. Önümüzde yerel seçimler var 31 Mart seçimlerinden sonra büyüme oranına bakıldığında Türkiye’nin özellikle büyümede puan olarak biraz daha yukarıda olduğu göstermekte. Uluslararası kuruluşların yapmış olduğu değerlendirmeler bu yönde. Bundan sonraki süreci daha iyimser olabileceğini ama altının rakamsal TL bazında iki bin 300, iki bin 400 olabileceğini öngörüyorum. 2023 yılında beklediğimiz rakamları alamadık. Kârlılığımız her geçen gün aşağı doğru gelmekte bundan dolayı umduğumuz rakamlar oluşmadı.

"Bir takım hasır bileziği 120-150-180 bin lirayken şimdi o hasır bilezikler 250 bin, 350 bin civarında"

Kuyuculardan Zekeriya Tonyalı, daha önce 120-180 bin TL civarında sattıkları Trabzon Hasır Bileziğinin fiyatının 250-350 bin TL aralığında seyrettiğini belirterek şu bilgileri verdi:

2023 yılı yatırımcı açısından altın ön planda idi. Yine de altın ön planda. 2024 için altının 2 bin 500 bandında olması bekleniyor. Tavsiyemiz vatandaşımızın tasarruf açısından altından şaşmamasıdır her zaman altın daha değerlidir. Geçmişle mukayese edilmeyecek kadar altın pahalı. Önceden bir takım hasır bileziği 120-150-180 bin bandında yapıyorduk şimdi o hasır bilezikler 250 bin, 350 bin civarında oldu. Dolayısıyla vatandaşın alım gücü düştü, daha az tercih ediliyor. İşlerimiz her sene daha düştü daha geri geldiğini görüyorum.

"Her sene fiyat neredeyse bir kat artıyor"

Bir kuyumcuda yetkili olarak görev alan Erhan Şakar ise Trabzon hasır bileziğinin fiyatının kalınlığına göre değiştiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

2023 yılı altın piyasası yatırımcısına kazandırdı. Yatırım aracı olarak altını tercih edenler üzülmedi. Gelecek ocak ayından sonra altının daha da artacağı söyleniyor, dolayısıyla altına yapılan yatırım her zaman kazandırıyor. Hasır bileziğin ortalama kalınlığına göre fiyatı değişiyor. Her sene fiyat neredeyse bir kat artıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)