AŞ ve yeni kurulacak şirketlere defterleri elektronik ortamda tutma zorunluluğu

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Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, şirketlerin ticari defter tutması ile ilgili şartlarda değişikliğe gitti.

Mevcut AŞ ve 2026'dan itibaren kuruluşu ticaret siciline tescil edilen şirketlere, işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan ticari defterlerini elektronik ortamda tutma zorunluluğu getirildi.

Uygulama 1 Temmuz'da başlayacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hakkında tebliğe göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren kuruluşu ticaret siciline tescil edilen şirketler ile AŞ ve limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmelerine ve kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi AŞ'lerin belirlenmesine ilişkin tebliğde sayılan mevcut AŞ'ler bu yükümlülük kapsamında bulunuyor.

DEFTERLERİN TAMAMI ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULACAK

Şirketler, ihtiyari olarak bu tebliğ kapsamındaki defterlerini elektronik ortamda tutabilecek.

Bu durumda defterlerin tamamı elektronik ortamda tutulacak. Defterlerini elektronik ortamda tutmaya başlayan şirketler, her ne sebeple olursa olsun yeniden fiziki ortamda defter tutamayacak.

Şirketlerin, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tuttukları defterler geçerli kanuni defterler olarak kabul edilecek.

AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYI ARANMAYACAK

Elektronik ortamda tutulan defterler için açılış ve kapanış onayı aranmayacak.

ARŞİV TİCARET BAKANLIĞI'NDA OLACAK

Sistem üzerinde oluşturulan defterler şirketlerin kullanımına hazır halde elektronik defter dosyası formatında Ticaret Bakanlığı'nın bilgi sisteminde muhafaza edilecek.

Bakanlık, elektronik defter dosyalarının güvenli bir şekilde saklanmasını, gizliliğini, değişmezliğini, erişilebilirliğini ve bütünlüğünü sağlamakla yükümlü olacak.



