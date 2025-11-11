ASELSAN 1,1 milyar euroluk hava savunma sistemi için anlaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye savunma sanayiini yerli hamlelerle geliştirdi ve ihracata dönük üretimi hedef aldı.

ASELSAN da farklı ülke ve kurumların yanı sıra yerli kurum ve kuruluşlarla da ortaklıklar yürütüyor.

ASELSAN, bu kez de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 euro olan yeni sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 euro olan yeni sözleşmeler imzalanmıştır.

TESLİMATLAR 2027-2030 YILLARI ARASINDA

Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.