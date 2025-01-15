ASELSAN yeni Radar Entegrasyon Merkezi'nde üretime başladı

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ASELSAN radar entegrasyon merkezini devreye aldı.

Yıl başında devreye aldığı radar entegrasyon merkezinde üretime başlayan ASELSAN, üretim kapasitesini üç katına çıkaracak yeni bir tesisin de yapımına başladı.

50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

ASELSAN'dan KAP'a yapılan açıklamada, yurt dışından siparişlerde güçlü artış olduğu ve bu talebi karşılamak üzere 50 milyon dolar yatırım yapılan tesiste üretime başlandığı belirtildi.

RADAR ÜRETİM KAPASİTESİNİ ÜÇ KATINA ÇIKARACAK TESİS

Açıklamada mevcut radar üretim kapasitesini üç katına çıkaracak olan ilave bir tesisin yapımına da bu yıl itibarıyla başlandığı ve tesisin 2027 yılının sonunda tamamlanmasının beklendiği yer aldı.