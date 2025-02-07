ASELSAN'dan 21,3 milyon dolarlık sözleşme

AA

ASELSAN, askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıklama yaptı.

ASELSAN, KAP'taki ilanla birlikte yeni iş ilişkisini de duyurmuş oldu.

ASELSAN, bu kez ürünlerini Orta Doğu ve Afrika bölgesine gönderecek.

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle, askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin 21,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

"21,3 MİLYON DOLARLIK İHRACAT SÖZLEŞMESİ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: