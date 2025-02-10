Aselsan'dan 75,1 milyon euroluk sözleşme

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (ASELSAN) ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) arasında sözleşme imzalandı.

Toplam tutarı 75,1 milyon euro değerinde sözleşme imzalandığı KAP'ta yayınlandı.

TESLİM TARİHİ

Demir yolu sinyalizasyon sistemlerine yönelik sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecek.

Şirketin KAP açıklaması:

ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri kapsamında toplam tutarı 75 milyon 50 bir euro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir.