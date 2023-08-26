ASELSAN'dan havacılık sistemleri için 87,3 milyon dolarlık sözleşme Savunma sanayisi ile ilgili üretilen yerli ve milli araçların uluslararası arenada ilgi görmesi yeni ihracat anlaşmalarını beraberinde getiriyor.

AA

ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla kurulmasının ardından önemli projelere imza attı.

Kurum, şimdi geliştirdiği savunma sanayi araçlarının ihracatını gerçekleştiriyor.

ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87,3 milyon dolar olan bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

KAP'ta açıklama yayınlandı

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ASELSAN, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87 milyon 275 bin 523 ABD doları olan bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşme aviyonik sistemleri kapsamakta olup, teslimatları 2027'ye kadar gerçekleştirilecektir.

Aviyonik sistemleri içeren yeni anlaşma, havacılık yapay uzay sistemlerini kapsıyor.