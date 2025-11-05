ASELSAN'ın 9 aylık cirosu 90,9 milyar lira

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ASELSAN'ın 2025 yılının ilk 9 ayına ait hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 12,3 artarak 90,9 milyar TL’ye ulaştı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Yılın 9 ayında reel olarak yüzde 12,3 büyümeyi başardık. Büyüme performansımızı sürdürürken yeni sözleşmelerdeki güçlü ivmemizi de koruduk." açıklamasında bulundu.

KAP'TA AÇIKLANDI

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı duyuruda, yılın 9 ayına ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın 9 aylık döneminde alınan yeni işlerde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artışla 5,7 milyar dolar seviyesinde büyüme kaydedildi. İhracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdüren ve bu alandaki çıktılarını her geçen gün artıran ASELSAN, yılın 9 ayında doğrudan ve dolaylı 1,45 milyar dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu alandaki artış yüzde 171 oranında gerçekleşti.

BAKİYE SİPARİŞLERİ YÜZDE 42 ARTTI

ASELSAN'ın bakiye siparişleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 17,9 milyar dolarak yükselirken faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı ise yüzde 25 oldu.

Aynı dönemde, seri üretim altyapılarını güçlendirmeye yönelik yatırımlar 200 milyon dolarla yaklaşık iki katına çıkarken AR-GE harcamaları yüzde 40 arttı.

ASELSAN, uzun dönemli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2024 başında uygulamaya başladığı "aselsaneXt" programının olumlu çıktılarını toplamaya 2025'in üçüncü çeyreğinde de devam etti.

ASELSAN’IN CİROSUNU YÖNLENDİREN ÜRÜNLERİ

Söz konusu dönemde elde edilen hasılatta ÇELİKKUBBE, Radar, Elektro-Optik, Elektronik Harp, Güvenlik, Deniz ve Askeri Haberleşme Sistemlerine yönelik teslimatlar önemli pay oluşturdu.

Operasyonel verimlilik ve kurumsal dönüşüm stratejilerini faaliyetlerinin odağında tutan ASELSAN'ın ilgili dönemdeki FAVÖK marjı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 100 baz puan artarak yüzde 25 oldu.

Şirketin gerçekleştirdiği faaliyetlerden oluşturduğu FAVÖK tutarı ise bir önceki döneme kıyasla reel olarak yüzde 18 artışla 22,7 milyar lira seviyesine ulaştı. Büyüme trendine yönelik başlıca göstergelerden olan alınan iş/satışlar oranını iki yıl üst üste 2 seviyesinde tutmayı başaran ASELSAN, yakaladığı ivmeyi sürdürerek 2025'in 9 ayında bu oranı 2,5 seviyesine taşıyarak sektör ortalamaları üzerindeki seyrini korudu.

ASELSAN'ın bu dönemde hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik imzaladığı 1,65 milyar euro tutarındaki sözleşme, 2025'te tek seferde alınan en büyük yeni iş olarak kaydedildi. Aynı dönemde şirketin bilançosu yüzde 6 büyüdü.

AR-GE VE YATIRIM HARCAMALARI ARTTI, BORÇLAR AZALDI

Yürüttüğü AR-GE proje sayısında Türkiye lideri olan ASELSAN'ın ilgili dönemde AR-GE harcamaları, geçen yıla kıyasla yüzde 40 artarak 925 milyon dolar gerçekleşirken, seri üretim altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen sabit yatırım harcamaları da önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkarak 200 milyon dolar oldu.

Gelecek dönemde ÇELİKKUBBE bileşenlerinin üretiminde yeni kapasite artışı sağlayacak yatırımların devreye alınmasıyla beraber ASELSAN'ın savunma sanayiindeki küresel rolü daha da genişleyecek.

Finansal sürdürülebilirlik stratejisini etkin bir şekilde uygulayan şirketin finansal borçları 2025 yılı Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azaldı. Finansal borçların şirket aktifleri içerisindeki payı da yine aynı döneme göre yüzde 15,7'den yüzde 11,8'e geriledi. Şirketin ticari borçları da 2024 sonuna göre yüzde 13 azaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre net borçta yüzde 40 gerileme yaşandı.

Şirketin 2024 yılı 9 ayında 1,27 olan net borç/FAVÖK oranı bu dönem 0,57 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle halihazırda sektör ortalamalarının altında seyreden pozisyon korunmuş oldu.