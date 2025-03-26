ASELSAN'ın üç projesi 2 bin 244 kişilik yeni istihdam sağlayacak

AA

ASELSAN'ın savunma ve ileri teknoloji alanlarında Türkiye'nin bağımsızlığını güçlendirecek üç kritik yatırımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi (Süper Teşvik) kapsamınada değerlendirildi.

ASELSAN'ın 616 milyon dolar değerindeki 3 yatırım kapsamında, 1.672 nitelikli olmak üzere toplam 2 bin 244 kişilik yeni istihdam planlanıyor.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, teşvik belgeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve Büyük Ölçekli Yatırımlar" tanıtım programında takdim edildi.

TEŞVİK ALAN YATIRIMLAR:

Şirketin teşvik almaya hak kazanan yatırımları; Foton Dedektör ve Nanoteknoloji Tesisi Yatırımı, Radar Sistem Entegrasyon ve Üretim Tesisi Yatırımı ve Hava Savunma Sistemleri Üretim ve Test Tesisi ile Akıllı Mühimmat Üretimi Tesisi Yatırımı oldu.

616 MİLYON DEĞERİNDE 3 YATIRIM

616 milyon dolar değerindeki 3 yatırım hakkındaki açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu yatırımlarla birlikte ASELSAN, kilogram başına ihracat değeri Türkiye ve savunma sanayii ortalamasının çok üstünde olan kritik teknolojilerin yüksek adetli seri üretiminde önemli kapasite artışı sağlayacak, yeni AR-GE altyapıları oluşturacaktır. Bu tesislerde, özellikle ülkemizin güvenliği için en kritik konulardan biri olan ÇELİK KUBBE sistemini oluşturan radar, sensor, akıllı mühimmat elektroniği ve hava savunma teknolojilerinin önemli bir bölümünün üretimi gerçekleştirilecektir. Bu teknolojilerde artan ihracat talebine daha hızlı cevap vermemize imkan sağlayacak olan tesisler, ASELSAN'ı küresel ölçekte de daha rekabetçi bir oyuncu haline getirecektir.

"ASELSAN, BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK"