Asgari ücret süreciyle ilgili tüm detaylar

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 zam yapılarak net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Yeni yılda brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN DETAYLARI

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1.000 liraya çıkarıldı.

YENİ ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE DEĞİŞECEK ÖDEMELER

17 bin 2 TL olan asgari ücret 5 bin 100 TL ve yüzde 30 zamla birlikte 22 bin 104 TL'ye çıkarken, asgari ücretle birlikte devlet destekleri, sigorta primleri ve sosyal yardım rakamları da bu oranda artacak.

2025 yılı için belirlenecek asgari ücret doğrudan 7 milyonu ilgilendirse de yapılan zammın yansıyacağı ödemeler açısından pek çok kalemi kapsıyor.

Asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar da değişiyor.

KIDEM TAZMİNATI:

Kıdem tazminatının taban tutarı, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyor.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 2024'te 20 bin 2,18 TL iken 2025'te 26 bin 2,83 TL oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI:

İşsizlik maaşı, asgari ücretin yüzde 80'i tavan, yüzde 40'ı ise taban olarak hesaplanıyor.

Burada işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor, yüzde 40’ından da az olamıyor.

En düşük işsizlik maaşı 2024'te 10 bin 393,16 TL iken 2025'te 13 bin 511,10 TL oldu.

En yüksek işsizlik maaşı 15 bin 989,49 TL iken 2025'te 20 bin 786,33 TL oldu.

GSS:

Geçici Sağlık Sigortası (GSS) primi sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaşını geçmiş kişilerin ödediği prim olarak tanımlanıyor.

Bu da asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor.

GSS primleri mevcutta 600,80 TL seviyesindeyken iken 2025'te 781,04 TL oldu.

65 YAŞ AYLIĞI:

65 yaş aylığı, 65 yaşını geçmiş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan yaşlılara ödeniyor.

65 yaş aylığı, 2024'te 4 bin 181,63 TL iken 2025'te 5 bin 436,11 TL olacak.

ENGELLİ AYLIĞI:

Engelli aylığı asgari ücretle bağlantılı olarak engellilik derecesi yüzde 40-69 arasında olanlar için farklı, yüzde 70’in üzerindekiler için farklı olarak ödeniyor.

Yüzde 40-69 engellilik derecesi olanlar için 2024'te 3 bin 338,06 TL iken 2025'te 4 bin 339,47 TL'ye çıktı.

Yüzde 70 engellilik derecesi olanlar için 2024'te 5 bin 7,08 TL iken 2025'te 6 bin 509,20 TL'ye çıktı.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ:

İsteğe bağlı sigorta primi ise asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor.

Mevcutta isteğe bağlı sigorta pirimi aylık 2024'te 6 bin 395,79 TL iken 2025'te 8 bin 314,52 TL'ye çıktı.

DOĞUM-ASKERLİK BORÇLANMASI:

Askerlik ve doğum borçlanması asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor.

Mevcutta askerlik ve doğum borçlanması için günlük tutar 2024'te 213,36 TL iken 2025'te 277,368 TL'ye çıktı.

STAJYERLİK MAAŞI:

Stajyer maaşı 18 yaşın altında olan ve eğitimin bir parçası olarak stajyerlik yapanların aldıkları ücret olarak tanımlanıyor.

Brüt asgari ücretin yüzde 30’u tutarında belirleniyor.

2024'te stajyer maaşı 20247 te 5 bin 96,64 TL iken 2025'te 6 bin 625,63 TL'ye yükseldi.

TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRETİN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Türkiye’de net asgari ücret TL bazında son 5 senede kademeli bir artış gösterirken, 2025 yılı asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte yıllar içindeki değişimi de tartışma konusu oldu. İşte asgari ücretin yıllar içindeki değişimi...

Milyonlar bu akşam komisyondan çıkacak 2025 asgari ücret zammına gözlerini çevirdi...

Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammına ilişkin 4. kez toplanan komisyon sonrası açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Bakan Işıkhan, tüm Türkiye'nin büyük bir merakla beklediği asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu.

NET 22 BİN 104 LİRA

Basına kapalı bir şekilde, Bakanlığın ev sahipliğinde yapılan son toplantı sonrası hem asgari ücret hem de işverene sunulan destek açıklandı.

Bakan Işıkhan açıklamasında, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

ASGARİ ÜCRET DEĞİŞİMİNDE SÜREÇ

2025 yılı asgari ücretin açıklanmasının ardından son 5 yıldaki rakamlar da merak konusu oldu.

Bu kapsamda gözler, asgari ücretin geçmiş yıllardaki değişimine çevrildi.

İşte asgari ücretin son 5 yıldaki değişimi...

2021 ASGARİ ÜCRET

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı.

Selçuk, "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir." dedi.

2022 ASGARİ ÜCRET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak açıkladı.

Buna göre yüzde 50 seviyesinde asgari ücret artışına gidilerek 2022 asgari ücret 4 bin 250 TL olarak belirlendi.

2023 ASGARİ ÜCRET

2023 yılının ocak ayında asgari ücret 8500 TL olarak belirlendi.

O dönemlerdeki dolar kuruna göre asgari ücret 455 dolara tekabül ediyordu.

Ayrıca, 2023 yılının temmuz ayında asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı.

O dönemlerdeki dolar kuruna göre ise asgari ücret 486 dolara tekabül ediyordu.

2024 ASGARİ ÜCRET

Yeni açıklanan asgari ücret rakamıyla birlikte rakam 17 bin 2 liraya yükseldi.

Güncel dolar kurunu baz aldığımızda bu rakam 578 dolara tekabül ediyor.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyordu.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyordu.

2025 ASGARİ ÜCRET

2025 yılı asgari ücret açıklaması ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Vedat Işıkhan yaptığı konuşmada 2025 asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıkladı.

DOLAR BAZINDA ASGARİ ÜCRETTE EN YÜKSEK RAKAM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirledi. Yıllara göre asgari ücretin dolar karşılığı açısından 2025'te uygulanacak rakamın diğer yılların üzerine çıktığı görüldü.

Tüm ekonomik dengeleri etkileyecek ve 7 milyon çalışanı doğrudan, 22 milyon çalışanı ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret belirlendi.

1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak açıklandı.

Açıklanan rakam, dolarla karşılaştırıldığında bugüne kadar en yüksek oran olarak öne çıktı.

ASGARİ ÜCRETİN YILLAR İÇİNDEKİ DOLAR KARŞILIĞI

Yıllar-dönemler / Net asgari ücret TL / Dolar karşılığı

2025 / 22 bin 104 TL / 627 dolar

2024 / 17 bin 2,12 TL / 578 dolar

2023 (01 Temmuz 2023-31 Aralık 2023) / 11 bin 402,32 TL / 482 dolar

2023 (01 Ocak 2023-30 Haziran 2023) / 8 bin 506,80 TL / 455 dolar

2022 (01 Temmuz 2022-31 Aralık 2022) / 5. bin 500,35 TL / 302 dolar

2022 (01 Ocak 2022-30 Haziran 2022) / 4 bin 253,40 TL / 287 dolar

2021/ 2 bin 832,90 TL / 318 dolar

2020 / 2 bin 324 TL / 332 dolar

2019 / 2 bin 20 TL / 356 dolar

2018 / 1.603 TL / 333 dolar

ASGARİ ÜCRETTEKİ 4 LİRA FAZLANIN NEDENİ

Geçen yılda olduğu gibi 2025 yılında da asgari ücretteki birler hanesindeki 4 liranın neden orada olduğu merak ediliyordu. Bu konuya açıklık getirmek istedik.

Asgari ücretin neden net 22 bin lira değil de 22 bin 104 lira 67 kuruş olduğu merak ediliyor.

Aynı merak, 2024'teki 17 bin 2 liralık asgari ücretteki 2 lira için de söz konusu olmuştu.

ASGARİ ÜCRETTEKİ 4 LİRA NEDEN VAR?

Asgari ücretteki 2024 ve 2025'teki gibi 2 ya da 4 liralar, aylık çalışma gün sayısını bulmak için 30'a bölünme zorunluluğundan ileri geliyor.

Bu küsuratlar olmadığında toplam rakam 30'a bölünemiyor.

"KÜSURATLAR OLMAZSA RAKAM 30'A TAM OLARAK BÖLÜNÜP, GÜNLÜK ÜCRET BULUNAMAZ"

Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, bu konuda Ensonhaber'e bilgi vererek, "Aslında asgari ücretin günlük olarak açıklanması gerekiyor ancak uygulamada aylık açıklanıyor. Aylık açıklanan rakamda günlük ücret hesabının yapılması ve 30'a bölünebilmesi için ise bu fazlalıkların olması normal. Yoksa aylık rakam 30'a tam olarak bölünemez ve hesaplamalar günlük üzerinden yapılamaz. SGK, asgari ücretin günlük rakamını 866,83 TL olarak hesapladı." seklinde açıklamada bulundu.

ZAMLI ASGARİ ÜCRETİN ÖDENME TARİHİ

Asgari ücret 17 bin 2 liradan yüzde 30 zamla birlikte 11 bin 104 liraya çıkarken, bu maaşın ocak ayında mı şubat ayında mı hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Bu tarih maaşın çalışmadan alınması ya da çalıştıktan sonra alınması ödeme tarihini etkiliyor.

Asgari ücret rakamına, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının dördüncüsünde karar verildi.

2025'te asgari ücret yüzde 30 zamla birlikte brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Çalışanlar yeni asgari ücretin ocakta mı şubatta mı hangi ayda yansıyacağını merak ediyor. Peki asgari ücretliler zamlı maaşlarını ne zaman alacaklar?

AY SONUNDA MAAŞ ALANLARIN ÜCRETİ ŞUBAT BAŞI YATACAK

Zamlı asgari ücret 1 Ocak itibarıyla geçerli olacağı için ocak ayı maaşını şubat ayının ilk günlerinde alanlar, ilk zamlı asgari ücreti şubat ayında alacaklar.

AY BAŞINDA MAAŞ ALANLARIN ÜCRETİ OCAK BAŞI YATACAK

Ancak maaşını önden alanlar yani çalışacağı ayın maaşını ay başında alan asgari ücretliler ise ocak ayı başında zamlı olarak maaşlarını alacaklar.

1936'DAN GÜNÜMÜZE ASGARİ ÜCRETİN TARİHÇESİ

Asgari ücret uygulamasının olduğu ülkelerden biri olan Türkiye'de bu konudaki yasal düzenlemeler 1936 yılında başladı, faaliyete geçmesi 1951 yılında gerçekleşti ve çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü halini aldı.

Asgari ücret pazarlıklarının yeni tamamlandığı bugünlerde dünyada ve Türkiye'de uygulamanın tarihçesine bir göz atmakta fayda var.

Ulusal asgari ücretin yasal olarak belirlendiği ilk örneğin, 1894 yılında Yeni Zelanda'da verildiğini biliyoruz.

Yeni Zelanda'nın, ardından Avustralya ve İngiltere asgari ücrete ilişkin düzenlemeler yaptı.

1936'DA ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ KANUN ÇIKTI

Türkiye’de asgari ücrete ilişkin yasal düzenleme 1936 sayılı İş kanunu ile gerçekleşti.

Ancak 1951 yılına kadar herhangi bir asgari ücret belirlemesi yapılmadı.

1951-1967 ARASINDA ÜCRETİ MAHALLİ KOMİSYONLAR BELİRLEDİ

1951-1967 yılları arasında ise asgari ücret, mahalli komisyonlar tarafından belirlendi.

1961 YILI: 227,10 TL

1961 yılında asgari ücret günde 7,57 TL, ayda ise 227,10 TL oldu.

1967'DE ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU UYGULAMASI GETİRİLDİ

1967 yılında ise mahalli komisyonlar kaldırılarak yerine bugün de uygulanan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" uygulaması getirildi.

1969 YILI: BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULANIYORDU

Asgari ücretin bölgesel olarak belirlendiği 1969 yılında tespit edilen ücretler şöyleydi:

1951-1967 yılları arasında ise asgari ücret, mahalli komisyonlar tarafından belirlendi.

1961 YILI: 227,10 TL

1961 yılında asgari ücret günde 7,57 TL, ayda ise 227,10 TL oldu.

1967'DE ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU UYGULAMASI GETİRİLDİ

1967 yılında ise mahalli komisyonlar kaldırılarak yerine bugün de uygulanan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" uygulaması getirildi.

1969 YILI: BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULANIYORDU

Asgari ücretin bölgesel olarak belirlendiği 1969 yılında tespit edilen ücretler şöyleydi:

İLO'NUN ASGARİ ÜCRET KRİTERLERİ

Asgari ücret belirlenirken Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) şu altı kriterinin göz önünde bulundurulması gerekiyor.

1- İşçinin ve bakmakla yükümlü olduğu ailesinin ihtiyaçları,

2- Ülke genelindeki ücret seviyesi,

3- Yaşam maliyeti,

4- Sosyal güvenlik hakları,

5- Ülkede bulunan diğer sosyal grupların yaşam standartları,

6- Enflasyon, gelir dağılımı, verimlilik düzeyi ve istihdam düzeyi gibi ekonomik faktörler.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.