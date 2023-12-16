Asgari ücrette gözler ikinci toplantıda! Pazarlıklar sürecek Asgari ücreti belirlemek için tarafların mesaisi sürüyor.. İlk toplantının ardından taraflar 18 Aralık Pazartesi günü ikinci kez bir araya gelecek.

ensonhaber.com

Türkiye'nin gözü kulağı, yeni yıl için belirlenecek asgari ücrette..

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı geride kaldı. İlk günde diyalog vurgusu öne çıktı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, 18 Aralık Pazartesi günü bir kez daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek.

İkinci toplantıda tarafların, somut beklentilerini rakamlar eşliğinde dile getirmesi bekleniyor.

Ekonomik veri ve raporlar sunulacak

Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

En geç 31 Aralık'ta netleşecek

Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık'ta netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücrette olası ücretler

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde sıralandı:

-Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

-Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

-Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

-Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

-Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

Asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş.

Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.