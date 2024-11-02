Asgari ücrette zam senaryoları

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Asgari ücretle çalışan 7 milyon kişi bulunuyor ancak maaşı asgari ücrete yakın olanlar, etkilediği alan ve asgari ücretle birlikte değişecek ödemeler açısından Türkiye'nin odağında bulunuyor.

Milyonların beklediği asgari ücret artışı oranına aralık ayının sonunda karar verilecek.

Bu oran için ilgili komisyon çalışmalarına başlamadan önce çeşitli kesimlerden artış için görüş ve öneriler gelmeye başladı.

2025'te uygulacak asgari ücrete, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu karar verecek.

ÜCRETE MÜZAKERELER SONUCUNDA KARAR VERİLECEK

Ücret belirlenirken asgari ücretin sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu, tüm tarafları kapsayacak ve refah payısı artıracak bir rakam üzerinde durulacağını açıklandı.

2024 ASGARİ ÜCRETİ

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten itibaren yüzde 49 artışla brüt 20 bin 3 lira ve net 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

BUGÜNE KADAR DİLE GETİRİLEN ORANLAR

FATİH KARAHAN: YÜZDE 25 ZAM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Fatih Karahan, ABD'deki temaslarında asgari ücret ve enflasyon ilişkisine göre yüzde 25 rakamının değerlendirildiğine vurgu yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL: 30 BİN LİRA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

CHP tarafından da 30 bin liranın altındaki bir asgari ücreti kabul edene asla ve asla bir gönül bağı kurmayacağız. 30 bin liranın altında bir asgari ücret asla kabul edilemez.

GÜRSEL BARAN: YÜZDE 25 ZAM

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, TCMB Başkanı Karahan'ın asgari ücrette yüzde 25 civarı artışın 2025 yılı enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdiğini belirterek, "Biz de yapılacak zammın bu seviyede olması gerektiği kanaatindeyiz." açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ

Asgari ücret görüşmeleri başlamadan önce tarafların talepleri ve senaryolar da belli olmaya başladı.

YÜZDE 20: 20 bin 402,4 lira

EKONOMİ YÖNETİMİ VE SEKTÖR STK (Yüzde 25): 21 bin 252,5 lira

PİYASANIN BEKLENTİSİ (Yüzde 28): 21 bin 762,56 lira

İŞVEREN (Yüzde 29): 22 bin lira

YÜZDE 30: 22 bin 102,6 lira

TCMB YIL SONU ENFLASYONU HEDEFİNE GÖRE (Yüzde 38): 23 bin 462 lira

YÜZDE 40: 23 bin 802,8

OVP ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE (Yüzde 41,5): 24 bin 57,8 lira

YÜZDE 45: 24 bin 652,9 lira

UZMANLARIN BEKLENTİSİ (Yüzde 50): 25 bin 503 lira

MUHALEFET (Yüzde 76): 30 bin lira