Asya'da Çin negatif ayrışmaya devam ediyor

Asya borsalarında bu hafta NATO zirvesinden ve Fed'den gelen haber akışıyla karışık seyir göze çarpıyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

Koronavirüs etkilerine karşı finansman desteği sağladığı özel programının süresini 6 ay uzattığını duyuran BoJ, iklim değişikliği ile mücadele için yeni bir fon sağlama programı açıkladı.

Öte yandan, NATO zirvesinden gelen Çin'e yönelik açıklamalar risk algısının yükselmesine sebep olurken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 değer kaybıyla 22 Şubat haftasından bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti.

NATO BİLGİRGESİNDE ÇİN VURGUSU

NATO bildirisinde "Çin'in hırsları ve iddialı davranışlarının" uluslararası düzene ve İttifak güvenliğiyle ilgili alanlara yönelik sistematik zorluklar ortaya koyduğu belirtilerek, Çin ve Rusya uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildi.

ÇİN'İN ZORLAICI POLİTİKALARINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Çin'in zorlayıcı politikalarından endişe duyulduğu vurgulanan bildiride, söz konusu ülkenin nükleer cephaneliğini hızla genişlettiği ve Rusya ile askeri iş birliği yaptığı da kaydedildi.

Bildiri dışındaki açıklamalarda ise ABD'nin, müttefiklerini Çin'e karşı daha sert bir tutum almaya çağırması dikkati çekerken, Çin, herhangi bir yaptırım durumunda seyirci kalmayacakları uyarısında bulundu.

Bu hafta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.