Asya'da demir cevheri vadeli fiyatları yükseldi

Çin limanlarındaki stokların 8 ayın dip seviyesine inmesiyle birlikte demir cevheri vadeli fiyatlarının yükseldiği bildirildi.

Asya'da demir cevheri vadeli fiyatları dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in limanlarındaki stokların istikrarlı şekilde düşmesinin etkisiyle arttı.

FİYATLARDA 21 HAZİRAN'DAN BU YANA YAŞANAN EN BÜYÜK SEVİYE

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratının bir ton fiyatı yüzde 3,2 artışla 21 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 1.209,50 yuana (187,13 dolar) yükseldi.

Singapur borsasındaki temmuz teslimatlı en aktif demir cevheri vadeli kontratının ton başına fiyatı yüzde 1,1 artışla 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 213,85 dolara yükseldi.

ÇİN LİMANLARINDAKİ İTHAL DEMİR CEVHERİ AZALDI

SteelHome danışmanlık şirketi verilerine göre, Çin limanlarına ulaşan ithal demir cevheri stokları cuma itibarıyla üst üste dördüncü haftalık düşüşünü kaydederek 123 milyon 950 bin tona inerek ekim başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 0,9 yükseldi.

Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 1.3 arttı.

Paslanmaz çelik fiyatları yüzde 0,6 geriledi.