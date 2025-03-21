ATM'den günlük nakit çekme limiti değişiyor

Haber Merkezi

Dini bayramlarda vatandaşın nakit ihtiyacı olduğu için bankalar da para çekme limitlerini yükseltme yoluna gidiyor.

Bu nedenle Ramazan Bayramı öncesinde de ATM'lerin nakit çekme limitlerinin güncellenmesi beklentisi hakim.

Öte yandan bankaların, hem kartlı hem de QR kodlu para çekme işlemlerinde limitleri artırmayı planladığını belirtildi.

YERİ LİMİT 15-20 BİN TL ARASINDA

Uzmanlar yeni para çekme limitin 15 ila 20 bin TL arasında olacağını belirtiliyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bankaların ATM'lerdeki para çekme limitlerini artıracağı öğrenildi.

MEVCUT ATM LİMİTİ: 10 BİN TL

Şu an birçok bankada ATM’den para çekme limiti 10 bin TL. QR kod ile para çekme limiti 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor.

ŞUBEDE LİMİT SINIRSIZ

Banka şubelerinden yapılan para çekme işlemlerinde herhangi bir üst limit bulunmuyor.

Uzmanlar, vatandaşın nakit çekimi için planlı hareket etmesini öneriyor.