ATM'lerde yeni dönem başlıyor

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Binlerce vatandaşı ilgilendiren yeni bir karar daha hayata geçirilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) ATM'lerden para çekmeye yönelik yeni bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

O ŞİFRELER KULLANILMAYACAK

BDDK, kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarının önünü kesmek için futbol takımlarının kuruluş tarihlerini şifre olarak kullanılması tamamen yasaklandı.

Artık bu şifrelerin kuruluş tarihlerinin kullanılması mümkün olmayacak.

BDDK'nın bu kararı almasındaki en büyük etken ise şifrelerin tahmin edilebilir hale gelmesi oldu.

DOGUM TARİHLERİ, PEŞ PEŞE AYNI RAKAMLAR...

Geçtiğimiz dönemlerde de BDDK tarafından; doğum tarihlerinin, 1453, 1881, 1915 gibi tarihlerin ve yılların şifre olarak kullanılamayacağına yönelik kararı duyurulmuştu.

BLOKE EDİLEBİLİR

Eğer bir banka kullanıcısı ısrarla ATM şifresini taraftarı olduğu takımın kuruluş tarihi yapmaya çalışırsa, bu durumda önlem alınacağı için kart bloke olabilir.