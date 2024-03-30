Avlanma yasakları başlayacak! Osmaniyeli balıkçılar son ağlarını atıyor Osmaniye'de av yasaklarının bitmesine 2 gün kaldı. Yasaklar başladığında balıkçılar avı için artık denize açılamayacak. Deniz araçları bakıma alınacak ve balık avına 3 ay ara verilecek.

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AA

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu ve 15 Nisan'da sona erecek. Akdeniz'de 15 Eylül başlayan balık avı sezonu 15 Nisan'da sona erecek. Göl, gölet, baraj gölleri, akarsu, çay, dere gibi tüm iç sularda ise 1 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında sazangiller, kadife, şiraz ve yayın balığı avcılığı yasak.

Balık neslinin devamı için alınan balık avı yasakları Aslantaş Gölü'nde avlanan Osmaniyeli balıkçıları da kapsıyor.

Balıkçılar, 1 Nisan'da başlayacak avlanma yasağı öncesi attıkları son ağları çekiyor.

Aslantaş Gölü, Osmaniye ve Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan ve bölgenin sulama ile elektrik ihtiyacı kadar balıkçıların da geçim kaynağı oluyor.

Balıkçılar, Aslantaş Gölü'nde 1 Nisan'dan itibaren 3 ay sürecek av yasağı başlıyor.

Yasak öncesi balıkçılar, kayıklarıyla son kez balığa çıkarak, attıkları ağları çekerek kısmetlerini arıyor.

Balığın kilosu 40 lira

Akşamdan attıkları ağları sabah erken saatte toplayan balıkçılar, tuttukları balıkları kilogramı 40 liradan satarak geçimlerini sağlıyor.

"Bereketli bir sezon geçti"

Gölde 12 yıldır balıkçılık yapan Ali Kıyıkçı, bereketli bir sezon geçirdiklerini anlattı. Günde ortalama 10 ila 40 kilogram arası balık yakaladığını belirten Kıyıkçı, şöyle konuştu:

Bu sezon güzel geçti. Allah'a şükür umduğumuz gibi oldu. Balık boldu, rızkımızı fazlasıyla kazandık.

Yasakta kayık ve ağlar onarılacak

Kıyıkçı, avlanma yasağı sürecinde kayıklarının ve ağlarının bakımını yaparak yeni sezona hazırlanacaklarını dile getirdi.

Sezonu mutlu kapatıyorlar

Balıkçı Mehmet Doğru da sezonu mutlu kapattıklarını anlatarak, şöyle dedi:

Sezon bizim için güzel geçti. Rızkımızı kazandık çok şükür. Yasak sonrası tekrar göle açılarak rızkımızı aramaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)