AVM metrekare verimlilik endeksi Aralık 2025’te yüzde 30,9 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa hazırlanan AVM Endeksi’nin, Aralık 2025 sonuçları açıklandı.

Verilere göre, AVM metrekare verimlilik (ciro) endeksi Aralık 2025’te, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 30,9 artarak 5.358 puana yükseldi.

Aynı dönemde yıllık enflasyonun yüzde 30,89 olarak gerçekleşmesi, artışın reel anlamda sınırlı kaldığını gösterdi.

AYLIK BAZDA YÜZDE 7,1’LİK ARTIŞ

AVM metrekare verimliliği, Kasım 2025’e göre yüzde 7,1 oranında artış kaydetti. Kategoriler bazında en yüksek aylık artış yüzde 21,4 ile hipermarketlerde görülürken, en düşük artış yüzde 2,8 ile teknoloji kategorisinde gerçekleşti.

“REEL OLARAK NÖTR BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Aralık ayı verilerini değerlendiren Ekonomist Fatih Keresteci, ciro endeksindeki artışın enflasyonla birebir örtüştüğünü belirterek, “Bu nedenle reel olarak nötr bir tablo ile karşı karşıyayız.” dedi. Keresteci, kategori bazında ayakkabı dışındaki alanlarda benzer oranlarda değişim yaşandığını ve AVM performansının Aralık ayında homojen bir görünüm sergilediğini ifade etti.

ZİYARETÇİ SAYISINDA YILIN ZİRVESİ

Keresteci, AVM ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak son dönemin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Aralık ayının 2025’in ziyaretçi trafiği açısından en güçlü ayı olduğunu vurgulayan Keresteci, bu görünümün mevsimsellikten kaynaklandığını söyledi.

MEVSİMSELLİK UYARISI: GÜÇLÜ GÖRÜNÜM YANILTICI OLABİLİR

Aralık aylarının son beş yılda daima yılın en güçlü ayı olduğuna dikkat çeken Keresteci, yeni yıl öncesi fiyat artışı beklentisiyle talebin erkene çekildiğini, bu nedenle Kasım ve Aralık aylarının güçlü, Ocak ve Şubat aylarının ise zayıf seyrettiğini ifade etti. Keresteci, yalnızca Aralık verilerine bakarak perakende ekonomisinin güçlendiği sonucuna varmanın yanıltıcı olabileceğini dile getirdi.

AYAKKABI KATEGORİSİ EN ZAYIF ALAN OLDU

Ayakkabı kategorisinin 2025 yılı genelinde en zayıf performansı sergilediğini belirten Keresteci, bunun metrekare kullanım verimsizliği, kategori geçişkenliği ve satın alma gücündeki düşüşle ilişkili olabileceğini söyledi. Keresteci, bu kategoride faaliyet gösteren markaların söz konusu faktörleri dikkate alması gerektiğini vurguladı.

ÇEYREK BAZINDA YÜZDE 29’LUK ARTIŞ

AVM Endeksi, 2025’in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 29 artarak 4 bin 268 puana yükseldi. Dördüncü çeyrekte metrekare verimliliği Türkiye genelinde 19 bin 49 TL olarak gerçekleşti.

İSTANBUL, ANADOLU’NUN ÖNÜNDE

Aralık 2025’te metrekare başına düşen ciro İstanbul’da 24.292 TL, Anadolu’da 17.848 TL olurken, Türkiye genelinde ortalama metrekare verimliliği 20.426 TL olarak kaydedildi.

GİYİMDE EN YÜKSEK YILLIK YÜKSELİŞ

Kategori bazında yıllık metrekare verimliliği artışında ilk sırayı yüzde 32,6 ile giyim kategorisi aldı. Giyimi; diğer kategoriler yüzde 31, hipermarketler yüzde 29,9, teknoloji yüzde 28,6, yiyecek-içecek yüzde 27,6 ve ayakkabı yüzde 11,5 artışla izledi.

ZİYARET SAYISI ENDEKSİNDE SINIRLI YILLIK ARTIŞ

Aralık 2025’te ziyaret sayısı endeksi yıllık bazda yüzde 2 artarken, aylık bazda yüzde 7 yükseldi. Dördüncü çeyrek genelinde ise ziyaret sayısı endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşüş gösterdi.