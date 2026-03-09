AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, ocak ayında da güçlü seyrini korudu

Ocak 2026’da yıllık enflasyon oranının yüzde 30,65 olduğu dikkate alındığında, metrekare başına ciro artışının enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görülüyor.

Bu gelişme, AVM’lerde ciro performansının güçlü seyrini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Aralık 2025’e kıyasla aylık bazda ise yüzde 13 oranında bir gerileme kaydedildi. Bu düşüş, yıl sonu kampanya döneminin ardından gelen mevsimsel normalleşme ile paralel bir görünüm sergiliyor.

"AVM CİRO ENDEKSİ OCAK AYINDA, YILLIK YÜZDE 41,4 BÜYÜDÜ"

Ocak dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan Ekonomist Fatih Keresteci, şunları söyledi:

AVM ciro endeksi 2026 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 41,4 büyüdü. Enflasyondan arındırdığımız zaman son dönemin en kuvvetli yıllık büyüme performansı ile karşı karşıyayız. Ancak, Aralık ile ayı karşılaştırınca, yine enflasyondan arındırılmış gösterime göre yaklaşık yüzde 17’lik bir ivme kaybı var. Mevsimsel etkiler nedeniyle perakende ticaretin sene sonlarında ivmelendiğine ancak yeni yıl ile birlikte güç kaybettiğine uzun bir süredir tanıklık ediyoruz. Bu nedenle de eğilim olarak olağan bir durum.

Kategori bazında bakınca, reel olarak daralma kaydeden ayakkabı dışında kalanların benzer oranda değişim kaydettiğini gözlemliyoruz. Yani, AVM performansının Ocak’ta hem nicelik hem de nitelik anlamlarında homojen bir eğilim kaydettiğini ifade edebiliriz. Öte yandan, AVM ziyaretçi sayısı geçen yılın yüzde 2 üzerinde oluşurken endeks aralık ayına göre yüzde 6 gerileyerek yukarıda resmettiğimiz aylık düşüşün bir benzerini sergilemiş. Hülasa, geçen yılın ocak ayına oranla reel olarak daha kuvvetli ancak bir önceki aya göre zayıf bir AVM performansı ile karşı karşıyayız..."