Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti Adil Karaismailoğlu'na soruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Geçiş ücretleri tam tersine dünya standartlarına göre çok uygun" dedi.

İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'ne şubat ayında gelen zam, tartışmalara neden oldu.

Tek geçişin 46 liraya yükselmesi, Avrasya Tüneli'ni her gün kullanmak durumunda olanların sırtına ağır bir yük bindirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda geçiş ücretlerine ilişkin konuştu.

"GEÇİŞ ÜCRETLERİ NEDEN BU KADAR PAHALI"

Anadolu Ajansı'nın "Geçiş ücretleri neden bu kadar pahalı?" şeklindeki sorusuna Bakan Karaismailoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Geçiş ücretleri tam tersine dünya standartlarına göre çok uygun. Kilometre başına ödenen rakamlara baktığınız zaman bu tabloda çok makul yerlerde kalıyoruz.

Tabii ki bunu o bölgelerin GDP'si ile oranlamak gerekiyor ancak o zaman doğru karşılaştırma yapabiliriz.

Projelerin yapıldığı bölgelerin GDP'sine baktığınız ve oranladığınız zaman bile gayet avantajlı konumdayız."