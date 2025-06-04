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Avrupa Birliği: Bulgaristan euroya geçmeye hazır

Avrupa Birliği: Bulgaristan euroya geçmeye hazır Avrupa Birliği Komisyonu, 2007 yılından itibaren AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğunu duyurdu.