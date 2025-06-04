Avrupa Birliği: Bulgaristan euroya geçmeye hazır

DHA
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından euro para birimini kullanmayan AB üyesi ülkelerin Euro Bölgesi'ne katılımına hazırlık seviyelerinin değerlendirildiği yakınlaşma raporu paylaşıldı.
Raporda Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne katılım sürecinde ilerleme gösterdiği belirtilerek, "AB Komisyonu, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026 itibarıyla avroya geçmeye hazır olduğu sonucuna vardı" ifadesine yer verildi.
21. ÜYE OLACAK
Bulgaristan'ın euroya geçiş için gereken kriteri yerine getirdiği, ülkenin euroya geçmesiyle Euro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olacağı vurgulandı.
Bulgaristan'ın euroya geçişine ilişkin nihai karar Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Merkez Bankası'nın görüşlerini bildirmesinin ardından AB Konseyi tarafından alınacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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