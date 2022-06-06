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    Avrupa Birliği: Tahıl kıtlığının sorumlusu Rusya

    Avrupa Birliği: Tahıl kıtlığının sorumlusu Rusya

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uluslararası ticarette tahıl kıtlığının baş sorumlusunun Rusya olduğunu belirtti.
    • 06.06.2022 - 06:52
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    Josep Borrell, konuyla ilgili sosyal medyadaki açıklamasında, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının bu ülkenin savaş kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını, tarım ürünlerini içermediğini vurguladı.

    "Rusya, dünyadaki tahıl kıtlığının doğrudan sorumlusu"

    Borrell, "Rusya'nın Ukrayna limanlarına devam eden ablukası, mısır ve buğday gibi tonlarca tahılın dünyanın ana üreticilerinden Ukrayna'da kalmasına yol açıyor, ihracatını engelliyor. Rusya, uluslararası tahıl ticaretindeki kıtlıktan doğrudan sorumludur." ifadesini kullandı.

    Avrupa Birliği: Tahıl kıtlığının sorumlusu Rusya #1

    "Rusya, sorumluluğu yaptırımlara atıyor"

    Rusya'nın saldırılarını sonlandırmak yerine sorumluluğu yaptırımlara attığını belirten Borrell, Kremlin'i böylece dezenformasyon yapmakla suçladı.

    Avrupa Birliği: Tahıl kıtlığının sorumlusu Rusya #2

    "Çözüm için tüm dünya ile dayanışma içindeyiz"

    Borrell, savaşın yol açtığı sorunların giderilmesi için dünyanın her yerindeki ülkelerle tam dayanışma içinde olacaklarını kaydetti.

    Avrupa Birliği: Tahıl kıtlığının sorumlusu Rusya #3


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