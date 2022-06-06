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- Avrupa Birliği: Tahıl kıtlığının sorumlusu Rusya
Avrupa Birliği: Tahıl kıtlığının sorumlusu Rusya
- 06.06.2022 - 06:52
Josep Borrell, konuyla ilgili sosyal medyadaki açıklamasında, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının bu ülkenin savaş kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını, tarım ürünlerini içermediğini vurguladı.
"Rusya, dünyadaki tahıl kıtlığının doğrudan sorumlusu"
Borrell, "Rusya'nın Ukrayna limanlarına devam eden ablukası, mısır ve buğday gibi tonlarca tahılın dünyanın ana üreticilerinden Ukrayna'da kalmasına yol açıyor, ihracatını engelliyor. Rusya, uluslararası tahıl ticaretindeki kıtlıktan doğrudan sorumludur." ifadesini kullandı.
"Rusya, sorumluluğu yaptırımlara atıyor"
Rusya'nın saldırılarını sonlandırmak yerine sorumluluğu yaptırımlara attığını belirten Borrell, Kremlin'i böylece dezenformasyon yapmakla suçladı.
"Çözüm için tüm dünya ile dayanışma içindeyiz"
Borrell, savaşın yol açtığı sorunların giderilmesi için dünyanın her yerindeki ülkelerle tam dayanışma içinde olacaklarını kaydetti.