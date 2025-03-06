Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Avrupa Merkez Bankası, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditleri ve askeri harcamaların aniden radikal bir şekilde arttırılması ihtiyacından kaynaklanan ikiz şoklarla karşı karşıya kalan bölgede büyümeyi desteklemek için faiz oranlarını düşürdü.

EN FLASYON HEDEFE YAKIN

ECB'nin bu kararı, Euro Bölgesi genelinde büyümenin durgun olması ve şubatta yüzde 2,4 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.

TEMEK FAİZ ORANI YÜZDE 25 OLDU

ECB, temel faiz oranını yüzde 2,75'ten yüzde 2,5'e düşürdü.

Bu hamle, Fed ile gösterge borçlanma maliyetleri arasındaki farkı genişletti.

ECB, son yedi toplantıdaki altıncı faiz indirimini gerçekleştirdi.