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    Avrupa metal sektörü, varoluşsal tehdit uyarısı yaptı

    Kıta üreticilerinden bazıları, artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldı. AB'ye gönderilen mektupta, gaz ve elektrik arasındaki bağlantının koparılması istendi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 10:26
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    Avrupa metal sektörü, varoluşsal tehdit uyarısı yaptı

    Avrupa ülkelerindeki enerji krizi, Rusya'dan doğalgaz akışının tam ölçekli kesilmesi sonrası derinleşiyor.

    Avrupa metal endüstrisi, enerji krizinin, sektörün geleceği için “varoluşsal bir tehdit” oluşturduğu konusunda uyardı.

    Eurometaux: AB müdahale etmezse kriz derinleşecek

    Yöneticiler, birçok izabe tesisinin Avrupa Birliği'nin (AB) acil müdahalesi olmadan kalıcı olarak kapatılacağından endişe ediyor.

    Avrupa Demir Dışı Metaller Birliği (Eurometaux), AB müdahale etmedikçe endüstrinin sorunlarının derinleşeceğini söyledi.

    Üretimi durduran tesisler

    Eurometaux'a göre, Slovakya'daki bir alüminyum izabe tesisi ve Hollanda'daki bir çinko tesisi, üretimi süresiz olarak durdurdu. Financial Times'ın haberine göre, bazı tesisler için bu durum muhtemelen kalıcı olacak.

    "Derin endişe duyuyoruz"

    40 üst düzey yönetici tarafından imzalanan söz konusu mektupta, "Önümüzdeki kışın, operasyonlarımızın çoğuna darbe vurabileceğinden derin endişe duyuyoruz.

    AB ve üye devlet liderlerini, stratejik elektrik yoğun endüstrilerini korumak ve kalıcı iş kayıplarını önlemek için acil eylemde bulunmaya çağırıyoruz." denildi.

    Avrupa metal sektörü, varoluşsal tehdit uyarısı yaptı #1

    Avrupa'da enerji maliyetleri arttı

    Rusya'nın kıtaya gaz arzını kesmesinin ardından Avrupa'da enerji maliyeti, Asya ve ABD'den çok daha yüksek hale geldi.

    Eurometaux'a göre Avrupa, otomobiller, uçaklar ve ambalajlardan galvanizli çeliğe kadar birçok alanda kullanılan alüminyum ve çinko üretim kapasitesinin yaklaşık yarısını şimdiden azaltmış durumda.

    Elektrik fiyatlarını tırmandıran gelişme

    Gaz fiyatları, Rusya'nın Avrupa'ya arzı kesmesinden sonra önceki 10 yılın ortalamasının yaklaşık 12 katına çıktı.

    Bu da elektrik fiyatını benzer oranda artırdı. Elektrik, izabe tesisleri ve diğer ağır sanayiler tarafından büyük miktarlarda kullanılıyor.

    Avrupa metal sektörü, varoluşsal tehdit uyarısı yaptı #2

    AB'ye mektup: Gaz ve elektrik arasındaki bağlantıyı koparın

    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderilen ayrı bir mektupta da çimento, kimya ve çelik gibi enerji yoğun sektörleri temsil eden 12 grup, AB'den doğalgaz fiyatını sınırlamak, gaz ve elektrik piyasaları arasındaki bağlantıyı koparmak için önlemler almasını istedi.

    İlgili sanayi kuruluşları, "Enerji yoğun birçok endüstri için şu anda Avrupa'da üretime devam etmek üzere iş gerekçesi, görünürlük ve kesinlik yok." dedi.

    Avrupa metal sektörü, varoluşsal tehdit uyarısı yaptı #3


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