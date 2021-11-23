Avrupa piyasalarında koronavirüs baskısı hakim

Avrupa piyasalarında koronavirüs salgını gündemin odağında yer alıyor.

Avrupa'da artan vaka sayılarının ardından Avusturya dün itibarıyla kısıtlamaları uygulamaya alırken, bu durumun bölge geneline yayılabileceği ve ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesi, risk iştahını azaltan etkenlerin başında geliyor.

Dün, yetkililere dayandırılan haber akışına göre Almanya Şansölyesi Angela Merkel, koronavirüs salgınındaki dördüncü dalganın daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemediğini belirterek, kısıtlamaları uygulamaya almadıkları takdirde hastanelerin kapasitelerinin yetersiz kalacağından endişe duyduğunu dile getirdi.

"ALMANYA EKONOMİSİ DURGUNLUĞA DOĞRU YOL ALDI"

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin üretim için ara mal ve çalışan eksikliği ile Koronavirüs salgınında yeni kısıtlamalar nedeniyle “durgunluğa doğru yol aldığını” duyurdu.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,78 yükseldi.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1230

Euro/dolar paritesi ise gerilemeyi sürdürerek, şu sıralarda Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviye olan 1,1230'dan işlem görüyor.