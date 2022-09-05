Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 arttı

Gaz akışını süresiz durduran Rusya'nın adımının ardından, kıtada fiyatlar fırladı. Uluslararası basın, Avrupa'da resesyon tehlikesine işaret etti.

Rusya, Avrupa'ya gaz akışını, herhangi bir süre belirtmeden askıya aldı.

Kıtada halihazırda yükselen enerji fiyatları, bu adımın ardından bir kez daha fırladı.

Rusya'nın adımı sonrası keskin tırmanış

Avrupa'da gaz fiyatları, Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'un Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa'ya giden gaz tedarikini süresiz olarak askıya alacağını açıklamasının ardından yüzde 30 arttı.

Gösterge gaz fiyatı, piyasa açıldığında megavat saat başına 272 euroya kadar çıktı.

Avrupa: Moskova, enerjiyi 'silah' olarak kullanıyor

Avrupa, Rusya'yı, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Moskova'ya uygulanan Batı yaptırımlarına misilleme olarak enerji kaynaklarını "silah" olarak kullanmakla suçluyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji bakanları, gaz fiyatları için tavan fiyat uygulaması ve enerji piyasası katılımcıları için acil kredi limitleri de dahil olmak üzere yükselen faturaları dizginleme seçeneklerini görüşmek üzere 9 Eylül'de toplanacak.

Scholz: Tam kesintiye hazırlanıyoruz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, pazar günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın gaz sevkiyatında tam bir duraksamaya hazırlandığını söylemişti.

Haftanın ilk günü gaz fiyatlarında yaşanan çarpıcı artış, kıta gündeminin ilk sırasına yükseldi.

Bild: Gaz fiyatı patladı

Bild gazetesi, "Putin'in teslimatı dondurması sonrası maliyet sarsıntısı. Yüzde 30 arttı! Gaz fiyatı patladı." dedi.

Haberde, "Fiyatlar rekor seviyelere geri dönüyor. Bu, milyonlarca Alman'ın doğalgaz faturasının kötü bir müjdecisi." ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg: Avrupa'da resesyon tehlikesi

Bloomberg, Moskova yönetiminin Avrupa'ya gaz arzını kesmesinden sonra kıtada gaz fiyatlarının tırmandığını yazdı.

Haberde, "Rusya'nın Avrupa'ya giden en büyük boru hattını süresiz olarak durdurmasının ardından, doğalgaz fiyatları yükseldi ve bölgeyi, büyük ekonomileri resesyona itebilecek bir krize sürükledi." notu paylaşıldı.