Fed'in yeni faiz kararı 1 Mayıs'ta Küresel piyasaların bu haftadaki en önemli gündemi Fed'in çarşamba günü açıklanacak faiz adamı olurken, eylül ayından önce faiz indirimine gitmesi beklenmiyor.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını, 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 22.00'de açıklayacak.

Küresel piyasalarda, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesine karşın şirket kârlılıklarının tahminleri aşması risk iştahını artırdı.

Bu hafta Fed'in faiz kararı ve sonrasında Banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceğine ilişkin sinyaller veren makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin şahin tonlu yönlendirmeleri, bankanın faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik endişeleri artırıyor.

Fed'in eylül ayından önce faiz indirimine gitmesi beklenmiyor

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, ABD'de açıklanan mart ayına ilişkin enflasyonun, Fed'in haziranda faiz indirimine başlama umudunu yok eden bir oyun değiştirici olduğunu belirtti.

"Artık ilk faiz indirimini eylül ayında, ikinci faiz indirimini ise aralık ayında bekliyoruz." ifadesini kullanan Marey, şimdilik Fed'den beklenebilecek tek hamlenin bilanço küçültme hızının azaltılması olabileceğini aktardı.

Marey, Fed'in mayıs ayında, bilanço küçültme hızını yarı yarıya azaltabileceğini vurguladı.

"Fed 2025'te iki faiz indirimi daha yaptıktan sonra faiz indirim döngüsünü duraklatabilir"

Başkanlık seçimlerinde, Donald Trump'ın kasımda zafer kazanabileceğini belirten Marey, olası bir küresel ithalat tarifesi nedeniyle enflasyonda bir yükseliş olabileceğini ve Fed'in 2025'te iki faiz indirimi daha yaptıktan sonra faiz indirim döngüsünü duraklatabileceğini dile getirdi.

"ABD ekonomisi şaşırtıcı şekilde dirençli kalmaya devam etti"

Berenberg Kıdemli Ekonomisti Dr Felix Schmidt de Fed'in 2022 ve 2023'te kümülatif olarak 500 baz puandan fazla faiz artırımı yapmasına karşın ABD ekonomisinin şaşırtıcı şekilde dirençli kalmaya devam ettiğini belirtti.

"Faiz indirimi 2025'te başlayabilir"

Muhtemelen 2025'te mali teşvik sona erdiğinde, Fed'in para politikasını gevşetme yönünde yavaş yavaş ilerleyebileceği öngörüsünde bulunan Schmidt, 2025 sonbaharına kadar her biri 25 baz puanlık dört faiz indirimi gerçekleşebileceğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)