Avrupa’da işten çıkarmalar, tüm sektörlerde artıyor

Avrupa'da otomotivden bankacılığa, ilaçtan teknolojiye pek çok sektör işten çıkarma kararlarıyla karşı karşıya.

İsviçre merkezli gıda ve içecek şirketi Nestle, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya genelinde 16 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Çalışanların 12 bini beyaz yakalı, 4 bini ise üretim ve tedarik zinciri birimlerinden olacak.

ALMANYA'DA İSTİHDAM BASKISI ARTIYOR

Almanya’da otomotiv, endüstri, teknoloji ve mühendislik sektörlerinde işten çıkarma kararları artıyor. EY’nin araştırmasına göre, Alman otomobil endüstrisinde son bir yılda yaklaşık 51 bin 500 kişi işini kaybetti. Bu rakam sektörün toplam iş gücünün yüzde 6,7’sine denk geliyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BÜYÜK İŞTEN ÇIKARMALAR

Bosch, 2030’a kadar 13 bin kişiyi işten çıkaracak.

Daimler Truck, Almanya’da 5 bin, ABD ve Meksika’da 2 bin çalışanı işten çıkaracak.

Stellantis, İtalya’daki iş gücünü 2 bin 500 kişi azaltacak.

Volkswagen, Almanya’da 7 bin, Porsche ise 3 bin 900 çalışanını işten çıkaracak.

Continental, Ar-Ge bölümünde 3 bin kişiyi işten çıkaracak.

Renault, Fransa’daki kamyonet fabrikasında 300 kişiyle yollarını ayıracak.

Volvo, yeniden yapılanma kapsamında 3 bin kişiyi işten çıkaracak.

Webasto, Almanya’da 300 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR

Commerzbank, 2028’e kadar 3 bin 900 kişiyi işten çıkaracak.

Santander İngiltere, 750 kişinin işine son verecek.

Deutsche Bank, 2 bin destek personelini işten çıkaracak.

HSBC, Fransa’da 348 kişiyi işten çıkaracak.

Lloyds, 1.600 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

ENERJİ, SANAYİ VE MÜHENDİSLİK SEKTÖRLERİ

OMV, küresel iş gücünü 2 bin kişi azaltacak.

Uniper, 400 çalışanını işten çıkaracak.

STMicroelectronics, üç yıl içinde 5 bin çalışanın işine son verecek.

Siemens, 6 binden fazla çalışanın işine son verecek.

ThyssenKrupp, otomotiv bölümünde 1.800 kişiyi işten çıkaracak.

BSH Ev Aletleri, 1.400 kişiyi işten çıkaracak.

Orsted, 2 bin kişiyi işten çıkaracak.

PERAKENDE VE DİĞER SEKTÖRLERDE İŞTEN ÇIKARMALAR

Auchan, 710 kişiyi işten çıkaracak ve 25 mağazasını kapatacak.

Puma, 500 kişiyi işten çıkaracak.

Tesco, 400 kişiyi işten çıkaracak.

Sainsbury’s, 3 binden fazla çalışanı azaltacak.

Burberry, 1.700 çalışanı işten çıkaracak.

Novo Nordisk, 9 bin kişiyi işten çıkaracak.

ProSiebenSat.1, 430 pozisyonu kaldıracak.

Just Eat Takeaway, 2 bin kişiyi işten çıkaracak.

DHL, Almanya’da 8 bin kişiyi işten çıkaracak.

BioNTech, 950-1.350 pozisyonu kesecek.

Neste, 600 kişiyi işten çıkaracak.

Tele2, 600 çalışanını işten çıkaracak.

UPM, 462 çalışanının işine son verecek.

Lufthansa, 2030’a kadar 4 bin idari personeli işten çıkaracak.

AVRUPA İŞ GÜCÜ, KÜRESEL ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA

Avrupa’da işten çıkarma dalgası, ekonomik belirsizlik, maliyet baskısı ve küresel rekabetin birleşimiyle pek çok sektörde istihdamı tehdit ediyor. Özellikle otomotiv, bankacılık, enerji, sanayi ve perakende sektörlerinde işten çıkarmalar devam ediyor.