Avrupa'nın en yoğun havalimanı, günlük 1553 uçuşla İstanbul Havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı parlamaya devam ediyor...

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 23-29 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

EN YOĞUN HAVALİMANI

23-29 Haziran'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1553 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1553 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

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İstanbul Havalimanı'nı günlük 1404 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1383 uçuşla Frankfurt, 1334 uçuşla Londra Heathrow ve 1311 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti.