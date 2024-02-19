Koronavirüs salgınından yara alan havacılık sektöründe, normalleşme ile birlikte başlayan hareketlilik devam ediliyor.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol), Ocak 2024'e ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayınlandı.
Rapora göre, İstanbul Havalimanı, ocakta günlük ortalama 1.308 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak adını zirveye tekrar kazıdı.
Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada
İstanbul Havalimanı, bu dönemde de Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
Londra Heathrow, İstanbul Havalimanı'nın ardından ikinci oldu
İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1.201 uçuşla Londra Heathrow, 1.160 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1.032 uçuşa Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'nın üçüncüsü
Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'daki 10'uncu en yoğun havalimanı oldu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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