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Avrupa'nın en yoğunu oldu! İstanbul Havalimanı ocak ayını zirvede tamamladı

Avrupa'nın en yoğunu oldu! İstanbul Havalimanı ocak ayını zirvede tamamladı İstanbul Havalimanı, açıldığı günden itibaren yarış halinde olduğu Avrupa havalimanları içinde önemli kazanımlar elde ederek yükselişini sürdürüyor.