Avrupa'ya pandemi sürecinde balık, Türkiye'den gitti

Koronavirüs salgın döneminde devam eden dış ticarette Avrupa, balık ithalatını Türkiye'den karşıladı. Avrupa'nın balık talebi yüzde 50 arttı.

Koronavirüs sürecinde bağışıklık güçlendirecek gıdalar tercih edilirken, en fazla talep edilenlerin başında balık geldi.

Balıkçılık sektörü pandemide büyürken, Türkiye’deki balıklara Avrupa'dan talep arttı.

"BİZİM DENİZLERİMİZDEKİ BALIKLAR DAHA KALİTELİ"

Yüzde 50 oranında talep artışı olduğunu söyleyen İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı ve İZTO (İzmir Ticaret Odası) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, "Bizim denizlerimizdeki balıklar daha kaliteli. Bu da Avrupa'dan talep görme sebebi. Hem avcılık hem de kültür balıklarına inanılmaz bir talep var. Türkiye'nin geçen yıl su ürünleri ihracatı 1 milyar 50 milyon dolar civarındaydı. Allah nasip ederse bu yılki beklentimiz 1,5 milyar dolar civarında. Geçen yıla göre yüzde 50 oranında bir artış bekliyoruz. En çok ihraç ettiğimiz ürünlerin başında çipura, levrek, hamsi, ahtapot, sübye, kalamar geliyor. En fazla ürün sattığımız yer ise Avrupa Birliği ülkeleri." dedi.

"BİRİNCİ NEDEN BALIK KALİTESİ"

Çakan, talep artışının nedenini ise şöyle açıkladı:

"Birinci neden Türk sularında yetişen balıkların kalitesi. İkinci neden ise pandemi sürecinde insanların beslenme alışkanlıkları değişti. Covid- 19'dan sonra insanlarımızın balığa talebi oldukça arttı. Balık, insanların bağışıklık sistemini güçlendirmesine katkı sağlıyor. Ayrıca Omega3 en çok balıkta var. Koronavirüse karşı insanların bağışıklığını güçlü tutuyor."

Dünyada gıda sorunu bulunduğunu belirten Çakan, Türkiye'de su ürünleri sektörünün her yıl geliştiğini belirtip, talep artışının bu gelişimi artıracağını söyledi.





































