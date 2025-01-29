Aydın dağlarının sarp arazisinde eski usul tarım yapılıyor

AA

Türkiye’de en fazla incir, kestane ve zeytin üretiminin gerçekleştirildiği illerin başında gelen Aydın’ın verimli dağlarında, çiftçilerin zorlu mesaisi başladı.

Teknolojinin işlemediği Aydın dağlarında çiftçilerin zorlu mesaisi bu yıl erken başladı

Sabana koşulan öküzlerle dağlarda çift sürülüyor.

ARAZİ MAKİNELİ TARIMA İZİN VERMİYOR

Arazinin sarp olması nedeniyle makineli tarımın yapılamadığı Aydın dağlarında sezona ilk başlayan, çiftçi Köşk Karatepe köyünden Ersun Kılınç oldu.

Verimli Aydın dağlarında arazinin sarp olması nedeniyle tarım işlerinde çiftçilerin en büyük yardımcısı halen öküzler olurken, çiftçiler de traktör niyetine kullandıkları öküzlere gözü gibi bakıyor.

DAĞ KÖYLERİNDE VE YAMAÇ ARAZİDE KARABASAN KULLANILIYOR

Gelişen teknoloji ile birlikte düz arazilerde karasabanın tarihe karıştığını ancak dağ köylerindeki yamaç arazileri halen karasabanla işlemek zorunda kaldıklarını belirten Ersun Kılınç, Aydın’da havaların erken ısınması nedeniyle bu yıl sezona erken başladıklarını belirtti.

"MALİYETİ TRAKTÖRE KARŞI DAHA FAZLA"

Öküzle çift sürmelerinin sebebinin ekonomik nedenlerden değil zorlu arazi şartlarından kaynaklandığını belirten Ersun Kılınç, “Karasabanla çift sürmenin maliyeti traktöre göre çok daha fazla. Ancak biz ekonomik nedenlerden dolayı değil bizim arazilerimizde teknoloji işlemediği için halen çiftimizi eski usul sürmek zorundayız. Eskiden traktör pahalı idi. Şimdi öküzleri alıp yetiştirmek ve bakımını yapmak daha fazla maliyetli oluyor. Ancak teknolojik aletler bizim arazilerimizde işlemediği için bizler halen öküzleri kullanmak zorundayız.” diye konuştu.