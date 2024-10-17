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AA

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden dev ulaşım yatırımları bir bir hayata geçiriliyor.

Bu projeler kapsamında olan Aydın-Denizli Otoyolu Kavşağı'ndan başlayıp Kuyucak Kavşağı'nda sonlanan 70 kilometrelik son kesiminde de çalışmaları tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçen yıl yolun 93 kilometrelik kesimini hizmete açtıklarını anımsatarak, 70 kilometrelik kesiminin de bugün hizmete açılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

"AYDIN VE DENİZLİ ARASI 55 DAKİKAYA DÜŞÜYOR"

Bakan Uraloğlu, Aydın ve Denizli arasında D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak geçerek trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuğun, otoyol sayesinde 55 dakikaya inmesinin bölge halkı için zamandan tasarruf sağlayacağını vurguladı.

"TASARRUF 5,3 MİLYAR LİRA"

Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'ndan yıllık 5,3 milyar lira tasarruf sağlanacağını şu sözlerle aktardı:

Aydın'dan Denizli'ye devlet yolu üzerinden ulaşım süresi, otoyol tamamlandığında İzmir'den Denizli'ye ulaşım süresine eşit olacak. Otoyolla zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan da 800 milyon lira tasarruf edeceğiz, böylece yıllık tasarruf 5,3 milyar lira olacak. Ayrıca yıllık karbon emisyonunu 61 bin ton azaltarak çevreye de önemli katkı sunacağız.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU

Aydın ve Denizli'nin, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında ulaşımı sağlayan kara yolu koridorunda bulunuyor. Bölgedeki ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan güzergah, İstanbul-İzmir ve İzmir-Aydın otoyolları ile büyük bir güç kazandırdı. Aydın-Denizli Otoyolu'yla, Kapıkule'den başlayarak İstanbul üzerinden Marmara ve Ege'yi geçip Akdeniz'e uzanan kesintisiz otoyol hattının bir halkasını daha hizmete açıyoruz. Otoyolun tamamı 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda inşa edildi.

Güzergah, Aydın Çevre Yolu Otoyol Kavşağı'ndan başlayıp Dalama üzerinden Yenipazar'a, Büyük Menderes Nehri'nin ise güneyinden geçerek Kuyucak ilçesine ulaşıyor. Karapınar’ın kuzeyinden Azizabat ve Yamalak yerleşkelerinin güneyinden devam eden otoyol, D-320 Aydın-Denizli Devlet Yolu’na paralel olarak Sarayköy'ün güneyinden geçiyor. Kumkısık mevkiinde D-320 Devlet Yolu'nun kuzeyine geçtikten sonra otoyol Denizli'yi çevreleyerek Çeltikçi, Korucuk ve Kocadere istikametinde ilerleyip Kocabaş mevkiinde sonlanıyor.