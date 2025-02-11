Aydın Didim ve İzmir Çeşme'de deniz 300 metre çekildi

AA

Ege'de yaşanan depremler, Türkiye'de de endişeye neden oluyor.

Tam bu aşamada yaşanan deniz çekilmeleri de halkın endişesini artırıyor.

Ancak bilim insanları, bu su çekilmelerinin depremle ilgili olmadığını da açıkladı.

Kuvvetli poyrazın etkili olduğu Didim'de Mavişehir ile ve Martı Sitesi ve Balıkçı Barınağı mevkilerindeki bazı noktalarda deniz suyu, kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi.

BATAKLIK VE ADACIKLAR

Çekilmenin olduğu yerlerde bataklık ve adacıklar oluştu.

Vatandaşlardan Hüseyin Uslu, 41 yıldır ilçede yaşadığını, kuvvetli poyrazın olduğu dönemlerde suda zaman zaman çekilmenin olduğunu fakat böylesi bir tabloyu uzun zamandır görmediğini söyledi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde de bir süredir etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle kıyı kesimlerde suların çekildiği görüldü.

Alaçatı Port mevkiindeki çekilme yaklaşık 300 metreye ulaştı.

KARŞIYAKA AZMAĞI'NDA DA MANZARA AYNI

Birçok kuşa ev sahipliği yapan Karşıyaka Azmağı'nda da suların çekildiği gözlendi.

"SU ÇEKİLMESİ BU YIL ARTTI"

Alaçatı Mahallesinde sörf eğitmeni Çağla Kubat, neredeyse her yıl yaşanan su çekilmesinin bu kez daha fazla gözlendiğini söyledi.

Bu hafta su çekilmesi nedeniyle antrenmanları iptal ettiklerini aktaran Kubat, suyun yeniden eski seviyeye gelmesini beklediklerini ifade etti.

"TEKNE BALIKÇILIĞI OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Amatör balıkçı Serhat Atlamaz ise çekilmenin ciddi boyuta ulaştığını ve bu durumun tekne balıkçılığını olumsuz etkilediğini dile getirdi.