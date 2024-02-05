Aydın Memecik Zeytinyağı, AB'den coğrafi işaret aldı Aydın, yöresel zenginlikleri ile Avrupa Birliği'nden en fazla coğrafi işaret alan iller listesinin en üstünde yer alıyor. 2024'e tescil konusunda hızlı giren ilde kestaneden sonra zeytinyağı da AB coğrafi işeret tescili oldu.

İHA

Aydın kestanesi, 2024 yılında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nda tescil edilmişti.

AB Komisyonu'nda yeni yılda onaylanan ikinci ürün ise Aydın Memecik Zeytinyağı oldu.

Aydın Memecik Zeytinyağı coğrafi işaretli ürünün AB Komisyonu’nda tescili, 5 Şubat 2024 tarihi itibariyle AB Resmi Gazetesi’nde yayınlandı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde tescilli 21. ürünü

24 Eylül 2021 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’ne menşe adı korumasıyla Aydın Ticaret Borsası tarafından tescil başvurusu yapılan zeytinyağı, Türkiye’nin AB'de tescilli 21. ürünü oldu.

"Kestaneden sonra zeytinyağımız da tescillendi"

AB'de tescillenen Aydın Memecik Zeytinyağı coğrafi işaretli ürünü için açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, şu ifadeleri kullandı:

AB Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilen Aydın Kestane’sinden sonra ilimizin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Aydın Memecik Zeytinyağı, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmiştir.

"AB coğrafi işaretler, ürünlere uluslararası kimlik kazandırıyor"

Borsamız tarafından Avrupa Birliği’nde tescili sağlanan Aydın Memecik Zeytinyağı'nın sahip olduğu katma değer, ilimizin uluslararası platformda bilinirliliğine ve ekonomik gücüne katkı sunmaktadır. Kültürel zenginlikleriyle bilinen ülkemiz, geçmişten bugüne var olan değerlerine coğrafi işaret tescilleriyle sahip çıkmakta olup Avrupa Birliği nezdinde yapılan coğrafi işaret başvurularıyla da ürünlerine uluslararası kimlik kazandırmaktadır.

"Aydın, coğrafi işarette birinci"

Coğrafi işaret tescil süreçlerinde özverili çalışmalar sergileyen ilimiz ise bu çalışmalar neticesinde ülkemizde 1. sırada yer almaktadır. Bu hususta ilimiz ekonomisi için bir marka değeri taşıyan Aydın Memecik Zeytinyağı’nın Avrupa Birliği’nde tescillenmesi diğer tarımsal ürünlerimiz için de teşvik edici bir gelişmedir.

Aydın'da başvurusu yapılan ürünler

Aynı zamanda Aydın Memecik Zeytini ve Aydın Çam Fıstığı’nın da Avrupa Birliği’nde tescil başvurusu yapılmış olup ilan edilmesi beklenilmektedir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)