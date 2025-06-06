Aydın'da evden gelen kokular gerçeği ortaya çıkardı

AA

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki Kamil Tığsız'ın evinden kokular geldi.

Köprülü Mahallesi 1603 Sokak üzerinde yaşayanların çağırdığı ekipler, içeriye girdiklerinde yaşlı adamı ölü halde buldu.

EVDEN KÖTÜ KOKULAR YAYILDI

Mahalle sakinleri, yalnız yaşadığı öğrenilen Kamil Tığsız'ın evinden kötü kokuların geldiğini fark etti.

Üç gündür haber alınamayan yaşlı adamın hayatından endişe eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAŞLI ADAM EVDE ÖLÜ BULUNDU

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Yapılan incelemede Tığsız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm sebebinin belirlenmesi için Tığsız'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edilen Tığsız’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.