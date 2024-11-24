Aydın'da Sultan Çiğdemi'ni koparmanın cezası 387 bin lira

İHA

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, yağmurlar sonrası 15 günlük sürede açan Sultan Çiğdemi (Crocus Nerimaniae) çiçeği jandarma ekipleri tarafından kontrol edildi.

Yayılış alanı Yunan adaları olan bu çiçeği koparmanın cezasının, 387 bin 141 lira olduğu belirtildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik bitki türünden Sultan Çiğdemi koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun madde 20 K bendi gereğince 387 bin 141 lira idari para cezası uygulanıyor.

SULTAN ÇİĞDEMİ, JANDARMA KONTROLÜNDE

Jandarma Komutanlığı hususunda vatandaşlara yönelik olarak gerekli bilgilendirme yapıldı. Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.

SADECE 15 GÜN AÇIYOR

Sultan Çiğdemi bitkisi çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla sadece 15 gün açtığı ifade edildi.