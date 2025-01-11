Azerbaycan Bulgaristan'a doğalgaz tedarikini askıya aldı

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Bulgaristan'ın devlete ait doğalgaz şirketi Bulgargaz EAD, Azerbaycan'dan kontratlı doğalgaz tedarikinin sebebi açıklanmayan teknik nedenlerden dolayı 7 Ocak'tan 11 Ocak'a kadar durdurulduğuna dair bildirim aldığını açıkladı.

Bulgargaz, ikame doğalgazın Türkiye menşeli şirketten temin edildiğini duyurdu.

Bulgargaz, yaptığı açıklamada, "Kesinti, şirketin ikame doğalgaz alımına dair ek maliyetlere yol açmadı ve bölgedeki doğalgaz piyasasını etkilemedi." dedi.

"DOĞALGAZ KAYNAKLARI ÇEŞİTLENDİRİLECEK"

Ayrıca meydana gelen bu durumun doğalgaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi için daha fazla sebep oluşturduğu ifade edildi.

DOĞALGAZ HATTINDA TEKNİK SORUN

BP Azerbaycan, Şahdeniz Doğalgaz Sahası'ndaki Alpha (SDA) platformu ile Sangachal terminali arasındaki denizaltı doğalgaz hattında teknik bir sorunla karşılaştıktan sonra platformu askıya aldıklarını duyurdu.

HATTIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Reuters'a açıklama yapan şirket sözcülerinden biri, "Operasyonel nedenlerden dolayı, SDA platformunda üretim ve ihraç faaliyetleri askıya alındı ve platform güvenli bir şekilde kapatıldı... An itibarıyla en kısa sürede sorunu gidermeye ve faaliyetlerin normale dönmesi için çalışıyoruz." dedi.