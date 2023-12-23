Bağkur'lu esnafın emeklilikte SSK'lılarla prim gününün eşitlenmesi gündemde Ticaret Bakanı Bolat bugün, Bağkur prim gün sayısı ile alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma yaptığını açıklayarak bu konuda uygun çabaların yerine getirileceğini belirtti.

ensonhaber.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma yaptığını belirttiği Bağkur prim gün sayısının SSK'nın prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunu detaylandırmak istedik.

Sosyal güvenlik açısından işçiler, bir iş yerinde çalışanlar SSK’ya, kendi adlarına işletmesi olanlar ve esnaflar ise Bağkur’a bağlı.

SSK’da kadınlar 7 bin 200 gün prim ödeyerek 20 yılda ve 58 yaşında, erkekler de 9 bin gün prim ödeyerek 25 yılda ve 60 yaşında emekli oluyor.

Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

Bağkur'luların emeklilik süresi 5 yıl fazla

Yani Bağkur'luların emeklilik süresi SSK’lılardan 5 yıl daha fazla.

Ayrıca kısmi emeklilik süresi Bağkur'da 5 bin 400 günken SSK'lı çalışanlar için 4 bin 500 gün.

İste gündemde Bağkur'lu ve SSK’lıların bu prim gününün eşitlenmesi konusu var.

Bağkur'lular SSK’lılarla aynı prim gün sayısıyla emekli olmak istiyor.

Esnafın gözü kulağı çıkacak düzenlemede

Küçük esnafın gözü kulağı işte bu prim günlerine ilişkin yapılacak düzenlemenin gündeme gelmesinde.