Baharata gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kattılar

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla birlikte her gün gıdada insan sağlığını tehlikeye atan ürünler ve yeni uygulamalarla tanışıyoruz.

Domuz etinden tek tırnaklı etine, gıdaya boya katmaya, içinde süt olmayan peynirden, zeytinyağ diye yediğimiz tohum yağlarına kadar pek çok hile, üreticinin biraz daha kâr etme hırsından kaynaklanıyor.

LİSTELER GÜNCELLENDİ

Bakanlığın yayanladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

LİSTELERDEKİ ÜRÜN SAYISI ARTTI

Listeye yapılan eklemeye göre, ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi ve köri baharatında taklit/tağşiş gösteren nişasta tespit edildi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 168'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 802'ye yükseldi.

YAPILAN HİLELER

Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

Listeye yapılan eklemeye göre, ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köri baharatında taklit/tağşiş gösteren nişasta tespit edilirken bitkisel karışım yağı ile sumak, pul biber ve tatlı toz biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu.